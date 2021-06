Организаторы Rock am Ring объявили даты проведения фестиваля

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы музыкальных фестивалей Rock am Ring и Rock im Park активно готовятся к их проведению в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте мероприятий.

Отмечается, что список участников фестивалей пополнили такие исполнители, как 102 Boyz, Mastodon, Ego Kill Talent и The Pretty Reckless. "Обратный отсчет пошел. Трудно поверить, но теперь нам придется ждать меньше года", - говорится в сообщении.

Как указывается на сайте фестивалей, их проведение намечено на период с 3 по 5 июня 2022 года. Ранее свое участие в мероприятиях подтвердили такие популярные коллективы, как Scooter, The Offspring, Deftones, Bullet For My Valentine и Korn.

10 марта организаторы сообщили, что из-за пандемии коронавируса проведение обоих музыкальных фестивалей в 2021 пришлось отменить.

Rock am Ring - один из крупнейших рок-фестивалей, который ежегодно проходит в первые выходные июня на гоночной трассе "Нюрбургринг" (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Параллельно с ним в Нюрнберге (федеральная земля Бавария) проводится Rock im Park.