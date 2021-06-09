Умерла Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках для Золушки"

ПРАГА, 9 июня. /ТАСС/. Чешская актриса Либуше Шафранкова умерла в среду в возрасте 68 лет. Об этом телеканалу CT24 сообщил ее сын.

Всего актриса сыграла несколько десятков ролей в художественных и телевизионных фильмах, но чешскому зрителю она больше всего запомнилась в роли Золушки, снявшись в чешско-германской сказочной ленте "Три орешка для Золушки".

Дебют Либуше Шафранковой в кино состоялся в 1971 году, когда в фильме "Бабушка" она исполнила роль юной чешской писательницы Божены Немцовой. Позже актриса снималась в лентах "Русалочка" (1975), "Принц и Вечерняя Звезда" (1979), "Третий принц" (1982), "Праздник подснежников" (1983), "Коля" (1996, получил премию "Оскар").

Либуше Шафранкова также играла в театре, исполняя, в частности, роли Сони в пьесе А.П. Чехова "Дядя Ваня" и Нины в "Чайке".

Последний раз она снималась в 2011 году исполнив роль волшебницы. Поклонники, однако, могли увидеть ее на публике в последний раз в 2013 году, когда актриса зажигала огни на главной елке страны на Староместской площади в Праге.