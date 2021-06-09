Эксперт: интерес к российским кинопроектам среди зарубежных зрителей будет расти

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Американский киноагент Роб Кеннелли уверен, что спрос на российский контент среди зарубежной аудитории будет расти. Такое мнение он выразил в рамках дискуссии на Key Buyers Event: Digital.

"В вашем регионе есть мощная развитая кино- и телеиндустрия, у вас есть таланты. <…> Я думаю тот факт, что Россия попала на разные стриминговые сервисы доказывает и показывает то, что в России делают контент ничуть не хуже, чем где-либо в мире. Будет все больше и больше людей, которые заинтересованы в просмотре российского контента, они будут удивляться его качеству, и это хорошо", - сказал Кеннелли.

Он отметил, что гораздо большее количество кинематографистов в России сейчас говорят на английском языке, многие из них хотят попробовать себя на мировых площадках.

Кеннелли выступает в качестве агента отдела телевизионных сценариев в одном из агентств в Лос-Анджелесе. Среди его клиентов - создатель проекта "Нарко" (Narcos, 2015-2017) на Netflix Хосе Падилья и создатель "Большой маленькой лжи" (Big Little Lies, 2017-2019) Дэвид Э. Келли.

Среди российских проектов, представленных на платформе Netflix, фильмы "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, анимационная картина "Ганзель, Гретель и Агентство магии" Алексея Цицилина и другие.

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital продлится до 10 июня. На площадке форума представлено свыше 400 проектов российских компаний, среди них - 50 премьер. Участников онлайн-рынка ожидает обширная бизнес-программа - демонстрация российского кино, сериалов и анимации, встречи участников на специальной онлайн-платформе, копродукционные питчинги, а также панельные сессии.