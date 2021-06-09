Умер актер Бен Робертс, сыгравший в сериале "Чисто английское убийство"

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Британский актер Бен Робертс, известный по роли старшего инспектора Дерека Конуэя в сериале "Чисто английское убийство" (The Bill, 1984-2010), умер в понедельник в возрасте 70 лет. Об этом в среду в Twitter сообщила компания LCM Limited, с которой сотрудничал актер.

"Вспоминаем замечательного Бена Робертса, который ушел из жизни в понедельник. Хорошо известный как Дерек Конуэй из "Чисто английского убийства", он сделал блестящую карьеру в театре, кино и на телевидении. Мы выражаем соболезнования его жене Хелен и его семье в это непростое время", - говорится в сообщении компании.

Бен Робертс (настоящее имя Беннет) родился в 1950 году. Помимо роли в "Чисто английском убийстве", где он играл инспектора Конуэя на протяжении 13 лет (1987-2000), актер также снимался в сериале "Доктор Кто" (Doctor Who) в 1984 году, "Врачи" (Doctors) в 2010 и 2012 гг., а также других сериалах. На большом экране Робертс появился в картинах "Джейн Эйр" (Jane Eyre, 2011) с Мией Васиковской и Майклом Фассбендером, "Дом странных детей мисс Перегрин" (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, 2016), снятой режиссером Тимом Бертоном, и других фильмах.