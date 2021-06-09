Лауреат госпремии Рукавишников готовит проекты в честь князя Владимира и строителей метро

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Скульптор Александр Рукавишников, ставший лауреатом Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, работает над барельефом, изображающим князя Владимира, и монументом первым строителям метро Москвы.

Ранее в среду советник президента РФ Владимир Толстой сообщил журналистам, что Александр Рукавишников стал лауреатом Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

"Сейчас я делаю барельеф для строящегося храма в Тушино, там изображен князь Владимир. Он метров восемь высотой. Должен сделать также памятник первым метростроевцам конца 1930-х годов, который будет установлен у первой станции метро - Сокольники", - сказал он ТАСС. Скульптор пояснил, что памятник первым строителям метро будет расположен снаружи метро и обращен к парку. Он также будет заниматься обустройством станции метро "Сокольники".

Рукавишников поделился, что не ожидал, что станет лауреатом. "Проходило такое голосование, где творческие люди всех видов искусств должны были проголосовать за лауреатов. Мне казалось, что это нереально, чтобы они все проголосовали за меня, потому что я не такой медийный человек. Поэтому, конечно, для меня это было неожиданностью", - отметил он.

Скульптор пояснил, что последние два-три года у него выдались очень насыщенными. Так, он создал важный для Сербии памятник Стефану Немане, а в Москве были установлены памятники его работы Олегу Табакову и Евгению Вахтангову.

Александр Рукавишников также является автором памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Феофану Греку, Федору Достоевскому, Мстиславу Ростроповичу, Антону Чехову, Сергею Рахманинову, Владимиру Набокову и другим деятелям культуры и искусства. Рукавишников более 20 лет возглавляет кафедру скульптуры Московского государственного академического художественного института им. Сурикова.

О премии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Вручение госпремий президентом РФ Владимиром Путиным обычно проходит в Кремле по случаю Дня России, 12 июня. В прошлом году торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня, однако на этот раз, как сообщал Толстой, церемония традиционно пройдет 12 июня.