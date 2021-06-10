Театр Маяковского посвятит премьеру спектакля "Новаторы" Году науки и технологий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Студия-OFF" Московского академического театра имени Вл. Маяковского представит премьерные показы спектакля "Новаторы", рассказывающего истории о создателях компьютеров, 10 и 11 июня на Сцене театра на Сретенке. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Спектакль "Новаторы" Театр Маяковского посвящает Году науки и технологий. <…> В спектакле рассказывается о том, как на самом деле возникают передовые технологии, каким образом самые креативные новаторы нашего времени превращали безумные идеи в реальность, как они соперничали и сотрудничали и почему одни преуспели, а другие потерпели неудачу", - сказали в пресс-службе.

В создании постановки принимали участие артисты "Маяковки" под руководством режиссера Никиты Кобелева. Зрители увидят документальные истории о компьютерных гениях, начиная с XIX века до конца XX века. Среди героев спектакля - первый в истории программист Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона, первый блогер 1990-х годов, создатели первых компьютеров 30-40-х годов XX века, а также знаменитые предприниматели и изобретатели Стив Джобс и Билл Гейтс.

Роли в спектакле исполнят артисты театра Алексей Сергеев, Евгений Матвеев, Зоя Кайдановская, Наталья Палагушкина, Анастасия Мишина, Максим Разумец, Иван Выборнов, Роман Фомин, Всеволод Макаров и другие. За художественную часть отвечал Мариус Яцовскис, а хореографию поставила Катерина Незванова.

"Студия-OFF" - первая студия документального театра при репертуарном театре. Принципом работы студии является отсутствие изначально готового текста и распределения ролей - все возникает в процессе работы. "Новаторы" станут четвертым проектом студии. Ранее ее участники представили постановки Никиты Кобелева "Девятьподесять", "Декалог на Сретенке" и "Человек, который принял жену за шляпу".