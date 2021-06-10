Умер поэт Василий Бородин

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский поэт и критик Василий Бородин умер 9 июня. Об этом сообщили ТАСС в Центре Вознесенского.

"Погиб Василий Бородин - поэт, критик, редактор, иллюстратор, лауреат премий Андрея Белого, "Московский счет" и "Белла", автор девяти книг стихов. Он ушел из жизни в возрасте 38 лет", - сообщает Центр. Директор Центра Вознесенского Ольга Варцева выразила соболезнования его близким.

"Василий Бородин был очень ярким поэтом и сумел создать поэтический язык, внимательный к малому - и к большим изменениям, которые это малое в человеке производят. Нам тяжело осознавать, что сборник его стихов - "Клауд найн", который мы выпустили в нашей серии "Центрифуга", стал последним прижизненным изданием. Мы были счастливы работать с его текстами. Центр Вознесенского соболезнует всем, кому был дорог Василий, всем, кто любил и ценил его стихи. Светлая память!" - привели в Центре Вознесенского слова Варцевой.