Умер поэт Василий Бородин

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский поэт и критик Василий Бородин умер 9 июня. Об этом сообщили ТАСС в Центре Вознесенского.
"Погиб Василий Бородин - поэт, критик, редактор, иллюстратор, лауреат премий Андрея Белого, "Московский счет" и "Белла", автор девяти книг стихов. Он ушел из жизни в возрасте 38 лет", - сообщает Центр. Директор Центра Вознесенского Ольга Варцева выразила соболезнования его близким.
"Василий Бородин был очень ярким поэтом и сумел создать поэтический язык, внимательный к малому - и к большим изменениям, которые это малое в человеке производят. Нам тяжело осознавать, что сборник его стихов - "Клауд найн", который мы выпустили в нашей серии "Центрифуга", стал последним прижизненным изданием. Мы были счастливы работать с его текстами. Центр Вознесенского соболезнует всем, кому был дорог Василий, всем, кто любил и ценил его стихи. Светлая память!" - привели в Центре Вознесенского слова Варцевой.
Василий Бородин родился 3 июля 1982 года в Москве. Окончил Московский государственный вечерний металлургический институт. Иллюстрировал стихи и прозу, работал редактором и критиком. Начал публиковаться с 2005 года. Его стихи, эссе и графика печатались в журналах "Воздух", "Новый мир", "TextOnly", "Волга" и других. Автор книг стихотворений "Луч. Парус", "P.S. Москва - город-жираф", "Цирк "Ветер"", "Дождь-письмо", "Лосиный остров", "Мы и глаза". Книга "Клауд найн" стала последним прижизненным сборником поэта. В нее вошли тексты 2019-2020 годов.