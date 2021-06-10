Продюсерский проект Александра Роднянского "Где Анна Франк?" покажут на Каннском фестивале

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Анимационный фильм "Где Анна Франк?" израильского режиссера Ари Фольмана, продюсером которого выступил Александр Роднянский, включили во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн".

Анимационная драма "Где Анна Франк?" основана на дневнике еврейской девочки, которая вела его, скрываясь в убежище в Амстердаме в период нацистской оккупации. В нем Анна Франк делилась переживаниями со своей воображаемой подругой.

"Мне кажется, получился удивительный художественный проект, актуальный и глубокий, тонко объединяющий вызовы сегодняшнего дня с самыми темными страницами недавней истории", - отметил Роднянский, чьи слова привели в пресс-службе.

По словам Роднянского, он мечтал о сотрудничестве с режиссером Ари Фольманом с того момента, как увидел его картину "Вальс с Баширом" в конкурсе Каннского фестиваля в 2008 году.

"Фильм представлял собой редчайшее сочетание дневниковой документалистики от первого лица и игрового кино, решенное языком анимации. Личное высказывание о войне в Ливане 1982 года, психологической травме и попытке с ней справиться. Номинация на "Оскар" и выигранный "Золотой глобус" сделали этот фильм международно известным. Я пересматривал его много раз", - рассказал продюсер.

Режиссер назвал фантастической возможность рассказать об Анне Франк и экранизировать ее историю, но добавил, что работа над проектом стала для него вызовом. "Как мне кажется, сегодня миру необходимо еще одно напоминание, в художественной форме в том числе, чтобы сохранить память о тех страшных днях и передать ее молодым поколениям", - пояснил он.

Российские проекты на фестивале

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате. Во вторую по значимости программу смотра "Особый взгляд" включили драму "Разжимая кулаки" российского режиссера Киры Коваленко, продюсером которой также выступил Роднянский.

Кроме того, в секцию "Особый взгляд" вошла картина "Дело" Алексея Германа - младшего. Фильм "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова представит страну в основном конкурсе, в эту же секцию вошел проект "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, созданный при поддержке Минкультуры РФ. В программу молодых мастеров включили проект "Белой дороги!" Эллы Манжеевой, в программу Cannes XR - анимационный сериал "Под подушкой" в VR-формате.