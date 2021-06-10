Победителей фестиваля "Коляда-Plays" впервые выберут зрительским голосованием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Победителей XIV международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays", который пройдет с 20 по 30 июня в Екатеринбурге, впервые определит не профессиональное жюри, а зритель. Планируют организовать голосование, сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС директор и художественный руководитель "Коляда-театра", президент фестиваля Николай Коляда.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.

"У нас в этом году нововведение: никакого жюри не будет. <…> На каждом спектакле будет стоять ящичек, где публика будет голосовать, а мы сосчитаем честно, <…> кто больше голосов набрал, тот и получит приз. <…> Публика будет главной на этом фестивале", - сказал Коляда. Он уточнил, что зрители сами выберут лучшую постановку, женскую и мужскую роли. Такой эксперимент проводят впервые.

Коляда отметил, что всего пришло более сотни заявок на участие в фестивале, в результате отобрали 29 спектаклей. При этом постановки коллективов из города Березники (Россия) и Болгарии пройдут в онлайн-формате. Очно планируют выступить в том числе театры из Казахстана и Сербии.

Международный театральный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays" проводят ежегодно в июне на театральных площадках Екатеринбурга. В нем участвуют спектакли, поставленные по пьесам современных драматургов (молодых уральских драматургов, лауреатов конкурса "Евразия" и Николая Коляды), премьерные показы которых состоялись в течение последних трех театральных сезонов.