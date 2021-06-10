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Мацуев даст праздничный концерт в Кремле в компании джазменов

Артист встретил юбилей 11 июня 2020 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, торжество пришлось отложить, отметили организаторы вечера

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ Денис Мацуев отметит свой день рождения 16 июня на сцене Государственного Кремлевского дворца. Пианист посвятит концерт своему любимому жанру - джазу, сообщили ТАСС в четверг организаторы вечера.

Музыкант встретил 45-летний юбилей 11 июня 2020 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, масштабное празднование пришлось отложить.

"Один из популярнейших пианистов современности, ставший мировым символом эталонной фортепианной игры, Денис Мацуев устроит настоящий праздник для всех поклонников музыки. В этот вечер прозвучат головокружительные джазовые стандарты, ставшие визитной карточкой народного артиста России наряду с классическими произведениями", - рассказали в пресс-службе.

Вместе с именинником выступят Андрей Иванов (контрабас), Борислав Струлев (виолончель), Айдар Гайнуллин (аккордеон), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Виталий Головнев (труба) и Ярослава Симонова (вокал).

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РоссияМацуев, Денис Леонидович
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