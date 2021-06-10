Филиал "Ясной Поляны" открыли в Музейном квартале Тулы к 100-летию музея-усадьбы

ТУЛА, 10 июня. /ТАСС/. Филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" открыли в четверг в Туле в рамках празднования 100-летия создания музея. Создание филиала являются частью масштабного проекта по формированию Музейного квартала в городе, сообщил губернатор Алексей Дюмин на церемонии открытия филиала.

"Музейный квартал - это наша гордость, часть масштабного проекта по обновлению исторического центра Тулы. Здесь история гармонично переплетается с современными подходами к музейному делу. Уверен, что филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" будет пользоваться популярностью не только у жителей региона, но и у зарубежных гостей", - сказал Дюмин.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, с момента открытия Музейного квартала в сентябре 2020 года его посетило более 27 тыс. туристов, создание филиала музея-заповедника "Ясная Поляна" станет дополнительной точкой притяжения гостей. "Все музеи здесь расположены в шаговой доступности, создана качественная инфраструктура для комфортного пребывания туристов. Это пространство стало одним из излюбленных мест прогулки не только жителей, но и гостей Тулы. Самое главное - это пространство для всей семьи", - отметила Любимова.

В филиале будут действовать два экспозиционных проекта. Один из них - "Толстой и Тула", который расскажет о городе времен писателя, в ней есть разделы, посвященные образованию, торговле, транспорту и другим сферам. У посетителей будет возможность с помощью мультимедийных технологий прослушать различные аудиозаписи, в том числе по специальному телефону, стилизованному под аппараты начала XX века, услышать голос Льва Толстого. Вторая экспозиция - "Комильфо/ не комильфо", посвящена писателю и его отношению к правилам хорошего тона, стилю одежды. "Мне бы очень хотелось, чтобы этот филиал стал центром гостеприимства, чтобы как можно больше гостей города посетило его", - сказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

Филиал "Ясной Поляны" расположился в Музейном квартале Тулы в доме №25 на улице Металлистов (бывшая Пятницкая). Это бывшая усадьба купца Евфимия Кучина, построена в 1799 году. Во время сильного пожара, который произошел в Туле в июне 1834 года, дом был поврежден огнем, в результате кирпичная кладка утратила прочность, что осложнило реставрационные работы, которые начались в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

В ходе реставрации были фактически демонтированы крыша и стены, утратившие несущую способность, разобраны аварийные участки кладки. В течение двух лет облик усадьбы восстановили, обустроили внутренний двор, где стало возможным проводить различные мероприятия.

О "Ясной Поляне"

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.

Толстой Лев Николаевич (1828 -1910) - великий русский писатель. Автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и многих других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.