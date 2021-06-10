Памятник Шаинскому открыли на могиле композитора

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Памятник на могиле народного артиста РСФСР, композитора Владимира Шаинского на Троекуровском кладбище Москвы открыли в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Скульптурная композиция выполнена из итальянского мрамора. Она изображает клавиши и поднятую крышку рояля.

"Он [Шаинский] был веселым, всегда шутил и никогда не унывал. У него был сильный характер, и он нас многому научил", - поделилась дочь композитора Анна.

Авторами идеи монумента стали сын Шаинского Вячеслав и друг, режиссер Андрей Удалов. "Мы долго обсуждали, хотелось сделать нечто нестандартное, потому что отец тоже был нестандартным человеком, и в то же время - чтобы это имело к нему непосредственное отношение, - рассказал ТАСС Вячеслав. - Есть много фотографий, где он сидит за роялем. Вся задумка возникла из этих воспоминаний".

Удалов в свою очередь отметил, что существенный вклад в установку памятника внесла народная артистка СССР Алла Пугачева. "Без нее этого бы не было", - подчеркнул он.

13 июня в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт памяти Шаинского, посвященный 95-летию со дня его рождения. Песни маэстро исполнят Лев Лещенко, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Дарья Антонюк, Niletto и другие.

О композиторе

В 2020 году исполнилось 95 лет со дня рождения композитора Владимира Шаинского. Он приобрел известность как автор музыки к мультфильмам ("Облака, белогривые лошадки", "Песня Мамонтенка"), а также большого количества композиций для взрослой аудитории ("Не плачь, девчонка", "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду"). Его песня "Мы начинаем КВН", прозвучавшая в ноябре 1986 г. на игре Клуба веселых и находчивых, стала гимном Клуба.

Композитор скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.