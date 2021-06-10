Артисты из Новосибирска и Рязани стали лауреатами фестиваля "Фабрика Станиславского"

ТАСС, 10 июня. Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" объявил лауреатов третьего смотра. Жюри наградило артистов из Москвы, Новокуйбышевска, Новосибирска и Рязани, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Исполнительницей лучшей женской роли была признана заслуженная артистка России Людмила Трошина, сыгравшая Софью Толстую в спектакле "Русский Роман" Новосибирского академического молодежного театра "Глобус". В аналогичной мужской номинации победил Валерий Рыжков, который исполнил главную роль в постановке "Фауст" Рязанского областного театра драмы. Награду за лучший актерский ансамбль вручили Московскому драматическому театру "Сфера", представившему спектакль "Затейник".

Помимо этого, был вручен специальный приз жюри фестиваля - за актерский дуэт. Лауреатами стали артисты Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков, сыгравшие в спектакле "В сапоге у бабки играл фокстрот" Театра-студии "Грань" (Новокуйбышевск). Лауреатов определило профессиональное жюри, в составе которого - театральные критики Павел Руднев, Ксения Аитова, Алена Карцева. Все победители получили статуэтки "Верю", названные по знаменитой фразе Станиславского.

Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" проходит с 2 по 10 июня 2021 года. В течение недели в Москве и Подмосковье были показаны девять спектаклей театров из семи регионов. Зрители увидели постановки из Твери, Иванова, Петрозаводска. Помимо этого, во внеконкурсной программе были показаны спектакли "На всякого мудреца довольно простоты" и "Сердце матери" Московского Губернского театра, а также "Шварц. Недосказанные сказки" Школы-студии МХАТ.

В рамках фестиваля состоялись практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов. Участниками стали 35 молодых талантов из Белгорода, Перми, Якутска, Саратова, Симферополя. После церемонии вручения участники тренингов проведут театральную игру "Импровизационный батл".

Фестиваль создан в 2017 году по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторами выступают Московский губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.