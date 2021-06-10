Третьяковка выделит 5 тыс. билетов на выставку о Невском социально незащищенным гражданам

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Третьяковская галерея предоставит льготным категориям граждан 5 тыс. билетов на выставку "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе галереи в четверг.

"В рамках выставочного проекта Третьяковская галерея совместно с Патриаршим советом по культуре, Фондом "Моя история" и Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы реализует инициативу по предоставлению 5 тыс. бесплатных пригласительных билетов для социально незащищенных граждан, нуждающихся в поддержке. Распределение пригласительных билетов будет осуществляться Департаментом труда и социальной защиты города Москвы", - сказали в пресс-службе.

Картины выдающихся русских живописцев - Ильи Репина, Василия Сурикова и Виктора Васнецова, посвященные исторической тематике, покажут на выставке к 800-летию князя Александра Невского в Новой Третьяковке на Крымском валу.

На выставке, которая откроется для посетителей 13 июня, будут представлены произведения выдающихся мастеров отечественного искусства нескольких эпох. В экспозицию вошли более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят полотна Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России.

Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина "Александр Невский". Идея проведения выставки принадлежит Патриаршему совету по культуре. Проект реализован Государственной Третьяковской галереей, фондом "Моя история" и Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО" при поддержке Министерства культуры России.