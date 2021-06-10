В Норильске создадут самый северный музей современного искусства

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Арктический музей современного искусства, который станет самым северным музеем такого рода в мире, создадут к 2025 году в Норильске в Красноярском крае. Он будет создан на средства компании "Норникель", говорится в сообщении компании.

"10 июня на градостроительном совете в Норильске был одобрен архитектурный проект Арктического музея современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, АММА). АММА должен стать объектом глобального значения и попасть в ряд самых значимых музеев мира. Это станет возможным благодаря инвестициям "Норникеля", - говорится в сообщении. Проект включен в комплексный план развития Норильска и появится в 2025 году.

АММА станет самым северным музеем современного искусства в мире. "Реализация этого проекта станет возможна благодаря выделенному компанией "Норникель" дополнительному финансированию на развитие города в размере 150 млрд рублей", - отметил мэр города Дмитрий Карасев. "Сейчас у нас есть уникальная возможность превратить Норильск в город будущего. Представить его без серьезного и значимого культурного контекста невозможно. Создать его должны именно такие яркие современные общественные пространства, как Арктический музей современного искусства", - отметила в свою очередь старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова.

Музей будет создан на площади 8,5 тыс. кв. м в здании бывшего дома торговли. Над его концепцией работало сразу несколько ведущих архитектурных бюро. Особенностью нового музея станет открытый тип хранения фондов - депозитарий коллекции будет открыт для посещения публикой.

Проект также является частью развития муниципальных музеев, объединенных в музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска" и получивший грантовую поддержку благотворительного фонда Владимира Потанина. Главный городской музей также ждет масштабная реконструкция и обновление к 2026 году.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек.