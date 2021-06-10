На Урале открылось мультимедийное выставочное пространство об Александре Невском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Выставочное пространство "Александр Невский. Судьба России", посетители которого смогут узнать о роли Александра Невского в истории, открылось в центре "Россия - моя история" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Эта выставка - это не просто познавательно, это сакральный разговор. Эта выставка должна работать 24/7, сюда нужно водить детей, родителей", - сказал на открытии режиссер Никита Михалков.

На площади 800 кв. м развернулась масштабная экспозиция, на которой каждый из нескольких залов раскрывает роль Александра Невского в русской истории, с использованием в том числе иммерсивных и игровых технологий погружения, интерактивных решений.

Центральное место занимает площадка, посвященная Ледовому побоищу, в создании которой принимала участие студия Territory, работавшая на съемках картины "Манк" Дэвида Финчера ("Оскар-2021" в номинации "Лучшая операторская работа"). Зона битвы на Чудском озере наиболее технологически насыщенная - для создания эффекта погружения в события того времени используются искусственный туман, 180 кв. м экранов, специальный объемный звук и статуи воинов. Кроме того, здесь представлены видеопроекции средневекового Великого Новгорода.

Для создания выставки была привлечена итальянская компания lllogic, а также еще 25 экспертов: историки, художники, колористы стран Европы, включая Россию. Были написаны девять музыкальных композиций, авторами выступили дирижер "Другого оркестра" Александр Жемчужников и музыкант Николай Шабуневич. Проект реализуется по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. Торжества в честь 800-летия со дня его рождения пройдут в 2021 году по всей России.