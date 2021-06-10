"Союзмультфильм" обсуждает возможное сотрудничество с Netflix

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Союзмультфильм" обсуждает перспективу создания совместных проектов с американским стриминговым видеосервисом Netflix. Об этом рассказала журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева в четверг на юбилейном концерте киностудии.

"Я сегодня совещалась с компанией Netflix и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые продолжают производиться в ряде сериалов, и я еще очень рассчитываю на совместное продюсирование полных метров", - сказала она.

По словам Слащевой, международное развитие является очень важным направлением для работы "Союзмультфильма". На данный момент киностудия уже провела несколько сделок с зарубежными партнерами. "У нас очень много планов по выходу на международные рынки, и мы уже вышли - четыре или пять серьезных сделок по продаже нашего контента прошли. Но мы понимаем, что мы в самом начале пути. Поэтому усиление позиции на международных рынках, регулярные продажи через сопродюсирование, совместное производство - это все нас ждет", - заявила она.

Тем временем киностудия также продолжает работу над рядом картин, которые выйдут в прокат в 2021-2023 годах. Одна из них "Адъютант Суворова", выход которой запланирован на конец текущего года. "В целом мы планируем с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год. Соответственно, сейчас те фильмы, которые делаются, они планируются на 2023 год - один на начало года, второй на конец. Для того, чтобы в 2024 году тоже выпустить два фильма в год, нам нужно серьезно нарастить разработку в плане полных метров. Это в том числе то, что мы сейчас обсуждаем с разными международными игроками", - отметила Слащева.