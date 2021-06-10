"Союзмультфильм" хочет расширить сеть мультимедийных парков и продажи лицензионных товаров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Союзмультфильм" ведет переговоры с регионами по поводу открытия мультимедийных парков и планирует расширять продажи лицензионной продукции. Об этом журналистам в четверг рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

По ее словам, стратегия развития студии на ближайшие пять лет включает планы расширения присутствия в регионах. "Мы расширяем сеть парков. Окончательно мы договорились на этой неделе по поводу парка в Казани, определились с его местоположением, завтра входим уже в стройку парка, первая линия которого откроется в сентябре. Надеемся, до конца года войти в строительство парка в Перми. И еще с рядом регионов ведем переговоры про парки", - сказала Слащева.

Первый "Союзмультпарк" располагается в одном из павильонов на ВДНХ, его площадь составляет более 2 тыс. квадратных метров. Проект позволяет детям и взрослым получить новые навыки, раскрыть свои таланты, по-новому взглянуть на знаменитые мультфильмы, погрузится в мир анимации и современных технологий.

Председатель правления студии добавила, что студия планирует расширять продажи лицензионной продукции, в том числе одежды и игрушек. "Сейчас мы ведем переговоры с компанией Black Star, которая уже делала один сезон одежды "Союзмультфильма". <…> Говорим еще с целым рядом больших сетей одежды. Плюс, мы расширяемся в игрушки, так как у нас появляются проекты, соответственно, у нас появляется больше игрушек и детских товаров. Ну и вообще, все, что касается мерча, - это будущее", - поделилась она.

Ранее в пресс-службе студии журналистам сообщили, что долгосрочная стратегия развития предполагает, что к 2029 году "Союзмультфильм" займет не менее 20% российского рынка в денежном выражении и 30% - в доле смотрения новых проектов. "У нас в планах серьезное занятие российского рынка с точки зрения замены части иностранного контента, который на рынке есть, и завоевания своей ниши и своей доли постоянной в медиасмотрении. Нас очень этот вопрос волнует и нам кажется, что "Союзмультфильм" имеет право занимать определенную свою долю рынка в зрительском смотрении", - добавила Слащева.