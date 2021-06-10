Всероссийский молодежный культурный форум "Республика на Волге" открылся в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев в четверг открыл всероссийский молодежный культурный форум "Республика на Волге", главная задача которого - приобщение молодежи к истории, культуре и традициям республики. Форум будет проходить в Чебоксарах 10-11 июня.

"Такого рода форумы, где обсуждаются и вырабатываются содержательные меры по реализации тех или иных направлений, имеют очень большое значение. Жду результатов этого форума в виде рекомендаций для дальнейших действий кабинета министров Чувашской Республики", - сказал Николаев в приветственном слове.

Участники форума обсудят темы культуры и традиций Чувашии, истории родного языка, туристической привлекательности региона. Во время образовательной программы они подготовят командные проекты для решения актуальных проблем региона. Команды лучших проектов будут награждены дипломами и получат экспертное сопровождение для доработки своих идей и получения грантов.

В программе форума также экскурсии на промышленные предприятия Чебоксар - "Экра" и "Четра". Участники в течение первого дня форума также знакомились с музеями административного центра Чувашии и посетили Красную площадь в центре Чебоксар.

"В форуме принимают участие представители 12 регионов со всей России, не только Поволжья. На данный момент очно принимает участие 150 человек, и еще к нему присоединяются интернет-пользователи в режиме онлайн. Их число пока сосчитать трудно" , - сообщил ТАСС представитель организаторов форума, помощник главы Чувашии Иван Филиппов.

Молодежный культурный форум "Республика на Волге" проводится в республике впервые в рамках социального проекта "Память о прошлом, дума о будущем. Проект реализуется при грантовой поддержке АНО "Россия - страна возможностей" и Федерального агентства по делам молодежи. В рамках проекта была создана интернет-платформа республиканаволге.рф.