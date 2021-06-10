Фильм "Конек-Горбунок" покажут на территории Северной Америки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сказочный приключенческий фильм "Конек-Горбунок" режиссера Олега Погодина покажут на территории Северной Америки, сделку по продаже прав заключила кинокомпания СТВ на онлайн-рынке Key Buyers Event: Digital, сообщает пресс-служба "Роскино".

"Кинокомпания СТВ совместно с дистрибьютором Luminescence объявили о крупной сделке по проекту "Конек-Горбунок". Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм", - рассказали в компании.

Фильм "Конек-Горбунок" режиссера Олега Погодина снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка. Роль Ивана исполнил Антон Шагин, Конька-Горбунка озвучил Павел Деревянко, в образе царя предстал Михаил Ефремов, в роли царь-девицы - Паулина Андреева. Российская премьера проекта состоялась в феврале 2021 года. Фильм создавался компанией СТВ, компанией CGF, каналом "Россия-1" при поддержке Фонда кино.

На площадке международного онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital представлено свыше 400 проектов российских компаний, в том числе 50 премьер. Форум организован "Роскино" при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентства креативных индустрий и Минкультуры РФ.