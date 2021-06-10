ПЕРМЬ, 10 июня. /ТАСС/. Четырнадцатый международный Дягилевский фестиваль открылся в Перми симфонией композитора Леонида Десятникова. Всего в рамках музыкального форума запланировано свыше 150 мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Сегодня в Перми начал работу Дягилевский фестиваль - 2021. На открытии Дягилевского форума в исполнении хора и оркестра musicAeterna совместно с симфоническими и хоровыми коллективами Московской Консерватории под руководством художественного руководителя фестиваля Теодора Курентзиса прозвучало самое масштабное по форме и в то же время наиболее личное высказывание композитора Леонида Десятникова - симфония "Зима священная 1949 года". Вторым ключевым произведением стала симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Смерть и просветление", - говорится в сообщении.

В прошлом году Дягилевский фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, но в этом году он вернулся в свой традиционный формат. Организаторы рассказали, что будет проведено свыше 150 мероприятий, из них более 30 - в рамках основной программы. Участниками фестиваля стали около 300 музыкантов.

Фестиваль продлится 11 дней. Он пройдет под художественным руководством дирижера Теодора Курентзиса. Программа включает в себя концерт оркестра и хора musicAeterna, фортепианные концерты Йоонаса Ахонена и Вадима Холоденко, концерт хора Parma Voices, авторский вечер Леонида Десятникова и другие выступления.

Большая часть выступлений будут проходить в Пермской художественной галерее, органном зале Пермской филармонии, ДК им. Солдатова и на заводе им. Шпагина. Часть выступлений будет транслироваться на официальном сайте фестиваля.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, который в 2019 году покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета. Дягилевский фестиваль - 2021 пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края и департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.