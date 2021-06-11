Худрук МХАТа считает, что роль Бузовой объединяет высокое искусство и шоу-бизнес

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков сообщил, что Ольга Бузова была выбрана на роль певицы Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" как актриса, способная объединить высокое искусство и шоу-бизнес. Такое мнение он выразил журналистам после пресс-показа в четверг.

"В спектакле нет односложных оценок. Здесь не говорится, что Сталин - убийца, исчадие ада. Идет важнейший разбор этических обстоятельств: можно ли пожертвовать своей любовью ради революции? <...> Можно ли обманывать людей? Можно ли играть в политические игры, как это делает Белла Шанталь? Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую. Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса", - сказал он.

Бояков рассказал, что на роль Беллы Шанталь обсуждались разные кандидатуры. "С кем-то встречались, но никакой серьезной работы и жестко сформулированного предложения не было. Это точно, - сказал он, отметив, что после личной встречи принял однозначное решение об утверждении на роль. - Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились".

В свою очередь Бузова заявила, что для нее постановка станет главной премьерой. "Это главная премьера года, не побоюсь этих слов. Для меня это главное событие этого года и, возможно, даже жизни, потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральный вуз, мама мне не разрешила. Вот сегодня на ваших глазах моя мечта <...> реализовалась", - сказала она.

Постановка режиссера Ренаты Сотириади рассказывает о том, как еще никому не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером. Премьера спектакля "Чудесный грузин" состоится 11 и 12 июня.