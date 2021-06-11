МХАТ им. Горького представит премьеру спектакля "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский художественный академический театр им. М. Горького представит в пятницу премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Одну из ролей исполнила певица Ольга Бузова, и, как признался художественный руководитель театра Эдуард Бояков, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул".

"Очень многое будет зависеть от Ольги, отнесется ли она к этой работе как к поводу для внимания прессы. Конечно, мы хайпанули. Я думаю, что здесь сработал комплекс факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал", - сказал художественный руководитель театра после пресс-показа накануне.

По словам худрука, создатели спектакля не дают односложных оценок личности Сталина, не называют его ни монстром, ни героем. Авторы рассуждают, какие черты преобладают в молодом революционере и в какой момент произошли изменения в его характере, приведшие его к руководству СССР.

Главную роль исполнил Георгий Иобадзе. В спектакле задействованы другие артисты театра - Максим Дахненко, Амина Синагатуллина, Эльвира Цымбал, Матвей Сотириади, Николай Федоров, Наби Ахмедов, Артемий Оя, Иван Рыжиков.

Бузова сыграет в спектакле роль певицы Беллы Шанталь, которая оказывается шпионкой революционеров и в конечном итоге спасает будущего вождя. "Мне важно, чтобы был интерес ко мне, в том числе как личности, интерес раскрыть мой театральный потенциал, раскрыть меня как актрису - певицу, которая специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она шпионка. Она делает вид, что она поет", - отметила певица.

Автором пьесы, по которой поставлен спектакль, стал Андрей Назаров, сценарист фильма "Зоя" о Зое Космодемьянской. Премьерные показы пройдут 11 и 12 июня. Следующие представления запланированы на середину сентября.