Сериалы Шипенко, Стычкина и Хлебникова вошли в конкурсную программу фестиваля "Пилот"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Проекты "Ева, рожай!" Клима Шипенко, "Контакт" Евгения Стычкина, "Товарищ майор" Бориса Хлебникова и другие вошли в конкурсную программу третьего российского фестиваля сериалов "Пилот". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

Фестиваль "Пилот" пройдет в Иванове с 25 по 27 июня. "В основном конкурсе премьерные российские сериалы, в том числе сериал от создателя самого успешного российского фильма "Холоп" Клима Шипенко - "Ева, рожай!" - о поисках успешной и независимой героини настоящего женского счастья, которую играет Елена Подкаминская, и режиссерский дебют Евгения Стычкина "Контакт" с Павлом Майковым и Равшаной Курковой об отце-одиночке, который работает в отделе полиции по делам несовершеннолетних и пытается наладить контакт с собственной дочкой", - рассказали в пресс-службе.

Жюри также предстоит оценить детективный сериал "Моя большая тайна" с Анатолием Белым и Юрием Чурсиным о расследовании убийства студентки академии, "Пропавшая" Вадима Перельмана о возвращении в семью дочери, которая исчезла 10 лет назад, комедию "Братья" шоураннера Ильи Куликова, "Быть комиком" Наталии Мещаниновой о 15-летнем стендапере, мечтающем об успешной карьере.

Режиссер и сценарист Авдотья Смирнова представит сериал "Вертинский" о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского, режиссер Оксана Карас презентует драму "Чиновница" с Викторией Толстогановой в главной роли. Всего в конкурсную программу включили 15 российских премьер.

Фестиваль откроется драмеди "Джетлаг" Михаила и Лили Идовых о паре влюбленных, жизнь которых меняется из-за ссоры в аэропорту. Роли в картине сыграли Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Филипп Авдеев.

О фестивале

Фестиваль "Пилот", который позволяет представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Это единственный в России смотр новых телесериалов, а также площадка для общения создателей и лидеров индустрии. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, генпродюсером выступает Светлана Дрыга, программным директором - Егор Москвитин.

Показы и мероприятия в 2021 году пройдут с соблюдением всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором. Победителей определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии.