Сокуров предложил отменить в России прокатные удостоверения для фильмов

МОСКВА, 11 июня /ТАСС/. Народный артист России, режиссер Александр Сокуров предлагает отменить в России прокатные удостоверения, которые сейчас создатели и продюсеры кинокартин должны получать в Министерстве культуры РФ перед появлением их фильмов на экранах.

"Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой, - сказал Сокуров в интервью ТАСС. - Прокатных удостоверений вообще не должно быть". По мнению режиссера, создатели кинокартин должны приходить в Минкультуры "и давать информацию, что они сделали такой-то фильм, и все".

Сокуров считает, что прокатные удостоверения - "это форма персональной, индивидуальной субъективной оценки чиновника, который защищает самого себя от формы, от содержания фильма, от ответственности". Режиссер убежден, что для регулирования российского кинопроката "вполне достаточно уголовного кодекса и Роскомнадзора, которые не допустят на экраны пропаганду наркотиков или, к примеру, педофилию". Сокуров добавил, что ранее отправлял в Министерство культуры РФ официальные письма с просьбами отменить прокатные удостоверения.

Позиция Минкультуры

В пресс-службе Минкультуры ТАСС рассказали, что "соблюдение действующих законов, как и ответственность за их нарушение, должны происходить вне зависимости от получения прокатных удостоверений". Вместе с тем, по мнению министерства, "отмена выдачи прокатных удостоверений может привести к бесконтрольному распространению нежелательного контента".

В пресс-службе Минкультуры напомнили, что полномочия по выдаче и отзыву прокатного удостоверения министерство "осуществляет в целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и защиты обладателей прав на фильмы". При этом "прокатные удостоверения не выдаются фильмам при выявлении в них материалов, содержащих информацию, которую запрещено распространять в соответствии с законодательством Российской Федерации". В результате, добавили в министерстве, "прокатные удостоверения необходимы для защиты граждан от контента, главным образом пропагандирующего терроризм, экстремизм или порнографию".