Памятник Армену Джигарханяну установят на Ваганьковском кладбище в ноябре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну будет установлен в ноябре 2021 года на Ваганьковском кладбище, где похоронен артист. Об этом ТАСС сообщил автор монумента Микаэль Согоян.

"Мы создадим достойный мемориальный памятник на Ваганьковском кладбище, а позже выступим с инициативой воплотить мемориальную доску на доме, где жил выдающийся артист. Моя семья и я дружили с Арменом Борисовичем. Он всегда был частью нашей жизни - актер с феноменальным талантом, друг, наставник. Концепция полностью проработана, она поддержана заявителем. <...> Памятник будет открыт на годовщину кончины, 14 ноября 2021 года", - сказал он.

Скульптор отметил, что работу над эскизным проектом он выполнял вместе с братом, заслуженным художником РФ Ваге Согояном и сейчас авторы приступают к следующему этапу. "Мы лимитированы скованностью пространства, в этой связи композиция лаконична, акцентирована лишь на образ артиста. В полный рост, выразительно, монументально <...> будет вырублена фигура Армена Борисовича", - описал собеседник агентства.

По словам Согояна, концепция и абсолютно вся идеология памятника замыкается на личности артиста. Он пояснил, что хотя за основу взята одна из ролей, но идея не в том, чтобы показать, кого играет Джигарханян, а скорее "как данная роль вжилась в сущность этого уникального человека и артиста". "Хочу подчеркнуть, Армен Борисович был не только ярким и талантливым актером, досконально понимающим язык актерского мастерства, он был и остается для многих невероятно знаковой личностью, скалой, как некая уникальная горная порода", - заметил скульптор.

Памятник будет установлен на участке, где уже стоит памятник дочери Джигарханяна Елены, работы отца Микаэля Согояна - лауреата Ленинской премии Фридриха Согояна. "Он останется нетронутым, лишь немного развернем глыбу, таким образом, взоры отца и дочери будут устремлены к зрителю", - уточнил автор.

Об артисте

Актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает более 250 ролей. Он знаменит по фильмам "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Когда наступает сентябрь", "Место встречи изменить нельзя", "Паспорт", "Ширли-мырли" и многие другие. На счету артиста множество ролей и в театре. Он служил в Московском театре им. Ленинского комсомола, в Московском академическом театре им. Маяковского.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Джигарханян преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении, премии "Золотая маска", "Золотой орел" и многие другие. Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет.