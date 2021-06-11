Съемки сериала "Горбачев" с Мироновым и Хаматовой в главных ролях начнутся в 2022 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Съемки сериала "Горбачев" о первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачеве и его жене Раисе Максимовне начнутся весной 2022 года. Главные роли в проекте исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi.

"Съемки 20-серийной исторической драмы начнутся весной 2022 года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне", - сказал собеседник ТАСС. По данным ivi, уже ведется активная работа над сценарием. Премьера запланирована на 2023 год эксклюзивно на этой платформе. На съемки сериала создателей вдохновил спектакль Театра Наций "Горбачев", где сыграли Хаматова и Миронов.

"Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди", - привели в пресс-службе ivi слова Михаила Горбачева о проекте.

Генеральный директор ivi, продюсер проекта Олег Туманов подчеркнул, что у аудитории есть огромный запрос к историям, которые основаны на реальных событиях. "Мы создаем уникальный проект о Михаиле Сергеевиче Горбачеве и рассказываем о героях, чья жизнь в пересечении с большой политикой нашла отражение в судьбах многих из нас. Обращаясь к прошлому, мы получаем уникальную возможность осознать и глубже понять известные большинству из нас исторические факты и лучше узнать человека, оказавшего большое влияние на ход российской и даже мировой истории", - сказал он.

Производством займется ivi-Originals и студия "Третий Рим", художественным руководителем которой является Евгений Миронов. Помимо исполнения главной роли, он выступает и в качестве сопродюсера проекта. "Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие, - отметил Миронов. - По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории".