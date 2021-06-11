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Сокуров заявил, что работа над фильмом-сказкой о Второй мировой завершится к концу года

На данный момент идет процесс озвучения ленты, отметил режиссер

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров к декабрю планирует завершить работу над новой игровой картиной о Второй мировой войне, фильм снят в жанре сказки, сейчас идет процесс озвучения.

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"Мы сейчас вместе с моими молодыми коллегами работаем над новым фильмом, я надеюсь, в ноябре или в начале декабря завершим. Это такой фильм-сказка о Второй мировой войне. <...> Я в этом жанре никогда не работал. Сейчас идет озвучание, <...> Там есть новый для меня инструмент, новая технология, то, что, видимо, никогда еще не делалось в кино", - рассказал Сокуров.

Он отметил, что это большой этап профессиональной художественной жизни для его команды. По словам режиссера, для него важно понимание и внимание соотечественников к его творчеству. "Но в данном случае мне очень важно, как это будут воспринимать те люди, которым я очень доверяю в Европе. Потому что это фильм и европейский по своей направленности", - пояснил Сокуров. Он отметил, что у фильма пока есть только рабочее название, он называется "Сказка".

Режиссер рассказал, что он также хотел бы завершить трилогию о "тяжести семьи", о том, "что делать, когда любви слишком много", и как человек переживает преследующую его жертвенность. Первые две картины - "Мать и сын" (1997), "Отец и сын" (2003) уже сняты. "Я думаю, что уже не успею. Хотя постановочно, экономически он недорогой, но тем не менее", - поделился режиссер.

Александр Сокуров является трижды лауреатом Государственной премии России, лауреатом премий "Триумф" и "Ника" в номинации "За честь и достоинство" и целого ряда международных наград. За фильм "Фауст" петербуржец был удостоен главного приза "Золотой лев" Венецианского фестиваля (2011).

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