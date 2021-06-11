Сокуров призвал общественность не бояться обсуждать тему насилия среди подростков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров назвал насилие проблемой современной цивилизации, которая требует системного решения по всему миру, и призвал общественность не бояться обсуждать тему насилия среди подростков. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Насилие - это проблема современной цивилизации. Она настолько масштабна, что только подключая все механизмы общества, государства, можно решить проблему насилия. Мальчишки, которые сейчас эти преступления совершают в школах, они же всем сообщают об этом. Своим подружкам, своим ровесникам. Они в этих социальных сетях ничего не скрывают, но в этом сообществе школьников, в этом сообществе ровесников - нет понимания глубины порочности агрессии. <...> Это вопрос общественной морали, общественного договора", - сказал Сокуров.

По словам режиссера, решить проблему можно в том случае, если люди по всему миру начнут системную работу по этому вопросу. Социальную схему противодействия культу насилия необходимо заложить во всю образовательную систему, а также перестроить и другие сферы, например телевидение, которое транслирует много жестокости.