Сокуров призвал общественность не бояться обсуждать тему насилия среди подростков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров назвал насилие проблемой современной цивилизации, которая требует системного решения по всему миру, и призвал общественность не бояться обсуждать тему насилия среди подростков. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
"Насилие - это проблема современной цивилизации. Она настолько масштабна, что только подключая все механизмы общества, государства, можно решить проблему насилия. Мальчишки, которые сейчас эти преступления совершают в школах, они же всем сообщают об этом. Своим подружкам, своим ровесникам. Они в этих социальных сетях ничего не скрывают, но в этом сообществе школьников, в этом сообществе ровесников - нет понимания глубины порочности агрессии. <...> Это вопрос общественной морали, общественного договора", - сказал Сокуров.
По словам режиссера, решить проблему можно в том случае, если люди по всему миру начнут системную работу по этому вопросу. Социальную схему противодействия культу насилия необходимо заложить во всю образовательную систему, а также перестроить и другие сферы, например телевидение, которое транслирует много жестокости.
"Никто не дает гарантии, что завтра какой-нибудь очередной мальчишка или группа мальчишек не сойдут с ума и не начнут делать гораздо более жестокие вещи, чем то, что произошло в Казани или до этого в Крыму. Ведь настоящего, серьезного, фундаментального обсуждения не было. В школах только страх по этому поводу", - подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что выступает против "всех форм и видов насилия в публичности и в публичном кино".
"Должно быть такое состояние культуры общества, государственной культуры, при которой мы сформулируем некие нормы, правила границ отражения, воспроизведения драматических, трагичных сюжетов сначала в визуальности временной. Включая компьютерные игры. <...> Чтобы, например, для молодого человека было бы абсолютно понятно, что хорошо, а что плохо. Вот ему должно быть понятно. Когда вы разговариваете с подростком, вы очень много побед можете совершить, если вы понятны", - заключил он.