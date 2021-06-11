Путин 12 июня посетит выставку "История России глазами художников"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в субботу, 12 июня, посетит в Третьяковской галерее выставки, посвященные истории России, а также периоду романтизма в искусстве России и Германии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Мероприятие приурочено ко Дню России.

"[12 июня] Владимир Путин посетит Третьяковскую галерею, где митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) представит главе государства экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, президент осмотрит выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", в рамках которой впервые в отечественной и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран собраны на одной площадке. "Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене", - отмечается в пресс-релизе.

Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" откроется для всех желающих 13 июня. В экспозицию вошло более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят работы Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России. Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина "Александр Невский".

Идея проведения выставки принадлежит Патриаршему совету по культуре. Проект реализован Государственной Третьяковской галереей, фондом "Моя история" и Государственным музейно-выставочным центром "Росизо" при поддержке Министерства культуры России.