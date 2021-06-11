В Москве открылась фотовыставка, приуроченная к юбилею Российского фонда мира

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Россия - наш общий дом" о памятниках истории страны в пятницу открылась в Москве на Тверском бульваре, она приурочена к 60-летию Российского фонда мира.

"Мы живем в удивительной многонациональной стране, в которой бережно сохраняются культура, обычаи и традиции населяющих ее народов. Мы разные, но нас всех объединяет чувство гордости за свою великую страну, стремление к миру и согласию, к единству и уважению своего прошлого", - сказал в связи с открытием выставки председатель правления фонда, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "экспозиция пронизана любовью к родной земле, ее святым местам, памятникам истории, к людям". "Уверен, что талантливые работы российских мастеров фотографии не оставят никого равнодушными", - добавил Слуцкий.

В выставке представлены работы ведущих современных российских фотографов, она продлится до 4 июля.