На Урале воссоздадут образцы демидовского подноса по президентскому гранту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Фонд президентских грантов поддержал знаменитый уральский промысел - лаковую роспись металлических подносов. Грант в размере 1 млн рублей позволит Уральскому колледжу прикладного искусства и дизайна воссоздать образцы кованного демидовского подноса. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

В 2021 году уральская лаковая роспись отмечает юбилей - 275 лет. Ранее о необходимости развития народного художественного промысла, являющегося визитной карточкой Свердловской области, говорил губернатор Евгений Куйвашев.

"Тагильская лаковая роспись металлических подносов получила поддержку президента России - Владимир Путин выделил грант на развитие традиционного уральского промысла. <…> Одним из получателей финансовой поддержки по результатам конкурса стал Уральский колледж прикладного искусства и дизайна - филиал Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Учебное заведение заявлялось на грант с проектом по воссозданию образцов кованного демидовского подноса. Размер гранта <…> составляет 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее Куйвашев поручил Мининвесту и руководству Нижнего Тагила найти для производства расписных подносов более подходящую площадку и оказать другую поддержку ремеслу и рассмотреть возможность создания музея современного подноса.