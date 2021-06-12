Названы самые читаемые книги Дмитрия Глуховского

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Рейтинг произведений одного из самых читаемых современных российских писателей Дмитрия Глуховского возглавила книга "Текст", сообщили ТАСС в книжном сервисе "Литрес".

Дмитрий Глуховский, автор таких произведений, как "Текст", "Пост", "Метро 2033", отмечает в субботу день рождения. К этой дате "Литрес" составил рейтинг самых популярных книг автора, выяснил, какие произведения пользуются наибольшей популярностью среди читателей и слушателей, а также проанализировал слова, которые писатель в своих книгах употребляет чаще всего.

"Оказалось, что на первом месте у россиян - бестселлер "Текст", который увидел свет в 2017 году, а в 2019-м был экранизирован", - сообщает сервис. Именно это произведение является самой продаваемой книгой автора на "Литрес".

На втором месте - научно-фантастический роман "Пост" в аудиоформате, который озвучил сам автор. Замыкает тройку лидеров также аудиокнига - постапокалиптическое произведение "Метро 2033" о жизни людей в московском метро после ядерной войны. На четвертом месте - роман "Будущее", на пятом - сиквел упомянутого "Метро 2033" - "Метро 2034" в аудиоверсии.

Что касается анализа лексики произведений Глуховского, оказалось, что существительное "тоннель" писатель употребляет в 50 раз чаще других авторов, "станция" - в 25 раз чаще, "метро" - в 23 раза. А прилагательные "красный" и "черный" встречаются у него в 2,5 раза чаще. Самая популярная локация в его произведениях - Москва (445 упоминаний), на втором месте - ВДНХ (171), на третьем - Европа (144). Затем идут Барселона (107), Россия (73), Земля (63) и Кремль (59).

Дмитрий Глуховский родился 12 июня 1979 года в Москве. Окончил факультет общественных наук Еврейского университета в Иерусалиме по специальностям "журналистика" и "международные отношения". Работал журналистом в России и за рубежом. Свой первый роман "Метро 2033" написал в 2002 году и опубликовал его в интернете. В 2005 году книга была выпущена издательством. Позднее Глуховский напишет "Метро 2034" и "Пост", романы-антиутопии "Метро 2035" и "Будущее", роман "Текст" и мистические "Сумерки", "Рассказы о Родине". За сценарий к фильму "Текст" писатель получил премию "Ника".