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Орлу присвоили статус "Литературной столицы России"

Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что туристским ресурсам и литературным музеям Орловщины предстоит проработать и визуализировать бренд, благодаря которому регион станет еще более узнаваемым на "туристической карте" страны

ТАСС, 12 июня. Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", что позволит увеличить туристическую привлекательность региона. Об этом в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодняшний день стал особенным в исторической хронике новой Орловщины. Мы наконец-то получили официальный статус "Литературной столицы России", - сообщил Клычков.

По его словам, в своем инвестиционном послании на 2019 год губернатор ставил задачу создания маркетинговой стратегии региона. Проект разрабатывался более года и включал серию предложений по брендированию, регистрации прав на интеллектуальную собственность, идентификации образов и уникальности Орловщины. "И теперь мы получили этот статус. Звание будет закреплено за регионом официально - Роспатент предоставил музею И. С. Тургенева право на регистрацию товарного знака "Орел - литературная столица России".

По его словам, туристским ресурсам и литературным музеям Орловщины теперь предстоит проработать и визуализировать бренд, благодаря которому регион станет еще более узнаваемым на "туристической карте" страны.

С Орловской областью связано творчество Ивана Тургенева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Леонида Андреева, Афанасия Фета, Михаила Пришвина и многих других русских писателей.

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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