Орлу присвоили статус "Литературной столицы России"

ТАСС, 12 июня. Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", что позволит увеличить туристическую привлекательность региона. Об этом в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодняшний день стал особенным в исторической хронике новой Орловщины. Мы наконец-то получили официальный статус "Литературной столицы России", - сообщил Клычков.

По его словам, в своем инвестиционном послании на 2019 год губернатор ставил задачу создания маркетинговой стратегии региона. Проект разрабатывался более года и включал серию предложений по брендированию, регистрации прав на интеллектуальную собственность, идентификации образов и уникальности Орловщины. "И теперь мы получили этот статус. Звание будет закреплено за регионом официально - Роспатент предоставил музею И. С. Тургенева право на регистрацию товарного знака "Орел - литературная столица России".

По его словам, туристским ресурсам и литературным музеям Орловщины теперь предстоит проработать и визуализировать бренд, благодаря которому регион станет еще более узнаваемым на "туристической карте" страны.

С Орловской областью связано творчество Ивана Тургенева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Леонида Андреева, Афанасия Фета, Михаила Пришвина и многих других русских писателей.