Путин отметил особую атмосферу Санкт-Петербургской академической филармонии

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и организаторов мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Сегодня Санкт-Петербургская академическая филармония по праву считается крупным, всемирно известным культурным, просветительским центром. В ее стенах царит особая, одухотворенная атмосфера созидания, бережно хранятся традиции предшественников, воплощаются в жизнь интересные, пользующиеся неизменным вниманием публики проекты", - говорится в сообщении.

Путин также назвал количество приуроченных к этому событию мероприятий впечатляющим, подчеркнув, что в России всегда будут помнить исполнение в Большом зале филармонии легендарной Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича во время блокады Ленинграда.

Путин выразил уверенность, что праздничные мероприятия пройдут на творческой ноте и подарят жителям Санкт-Петербурга радость встречи с настоящим искусством.

В 1975 году филармонии присвоено имя Дмитрия Шостаковича, многие произведения которого, начиная с Первой симфонии, впервые прозвучали в этих стенах. У филармонии - два симфонических оркестра, и два зала - Большой и Малый, где звучит камерная музыка.

Указом президента РФ празднование 100-летия филармонии будет отмечаться в течение двух сезонов. Этой дате будет посвящен в декабре международный зимний фестиваль "Площадь искусств" под художественным руководством Юрия Темирканова.