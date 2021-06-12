Умер пианист Сергей Урываев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист России пианист Сергей Урываев умер в субботу на 74-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу ректор консерватории Алексей Васильев.

"Это случилось в больнице. Смерть Сергея Александровича - еще одна тяжелая наша утрата, связанная с эпидемией коронавируса", - сказал ректор.

Сергей Урываев - воспитанник Ленинградской консерватории, где он учился у таких прославленных педагогов, как Самарий Савшинский, Владимир Нильсен и Павел Серебряков. С 1975 года он сам преподавал в этом старейшем музыкальном вузе России, был профессором кафедры камерного ансамбля.

Со студенческих лет Сергей Урываев вел обширную концертную деятельность как в России, так и за ее пределами. Пианист выступал сольно и в сопровождении различных симфонических и камерных оркестров, однако основным направлением его деятельности являлось камерное музицирование. Он имел опыт выступлений в ансамбле практически со всеми музыкальными инструментами, включая флейту-пикколо и тубу. В 2003 году Сергею Урываеву было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.