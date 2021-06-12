В Александрове представили духовную оперу "Александр Невский" с участием солистов Мариинки

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Всероссийская премьера духовной оперы "Александр Невский" в День России прошла в Александрове. Участие в постановке приняли солисты Мариинского театра, симфонический оркестр под управлением Филиппа Селиванова и камерный хор "Распев", сообщила ТАСС руководитель проекта Екатерина Цветкова.

В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Имя князя тесно связано с владимирской землей, где он княжил и провел последние дни. Всероссийская премьера оперы прошла в рамках проекта "Создание интерактивной просветительской площадки к 800-летию Александра Невского", ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов.

"Всероссийская премьера оперы приурочена ко Дню России. 12 июня, по одной из версий, - день рождения Александра Невского. Это костюмированная постановка с мультимедийными декорациями", - сообщила руководитель проекта Екатерина Цветкова, отметив, что в концертном варианте духовная опера "Александр Невский" впервые прозвучала в стенах Александро-Невской лавры в 2019 году.

Действие оперы начинается незадолго до Невской битвы, когда на Русь готовится напасть великий магистр Ливонского ордена. Беспокойство князя Александра связано с переговорами новгородских бояр и шведов. В это же время у молодого правителя появляется неожиданный союзник - хан Сартак, вскоре он принимает решение креститься. Опера заканчивается победой в Невской битве, после которой князь получил прозвище "Невский".

Автором музыки и либретто оперы выступил композитор, один из основателей Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и профессор Грайр Ханеданьян. В постановке приняли участие солисты Мариинского театра, симфонический оркестр под управлением Филиппа Селиванова и камерный хор "Распев" под управлением заслуженного деятеля искусств России Натальи Колесниковой. Всего в премьере задействовано более 90 артистов. Главную роль в опере исполнил артист Мариинского театра Ярослав Петряник.

Александров стал местом премьеры оперы во Владимирской области неслучайно - по преданию город был назван в честь князя Александра Невского, который останавливался здесь во время одной из своих военных экспедиций. Так возникла Александрова слобода, позже переименованная в Александров.

О князе

Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.