Песни Шаинского прозвучат в Кремлевском дворце

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Улыбка", "Чунга-Чанга", "Песенка мамонтенка", "Песенка Чебурашки", "Чему учат в школе", "Пропала собака", "Антошка", "Голубой вагон", "Крейсер Аврора" и другие любимые несколькими поколениями детей и взрослых песни композитора Владимира Шаинского прозвучат в воскресенье в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили организаторы вечера.

Концерт "Вместе весело споем" был запланирован 7 февраля в честь 95-летия со дня рождения маэстро, которое отмечалось в 2020 году. Из-за действия ограничений по работе зала, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие было перенесено на лето.

"Мы тщательно отбирали песни, потому что их много. Концерт призван не только собрать под одной крышей семьи, но и соединить поколения, потому что каждый из зрителей найдет там что-то свое", - отметил продюсер вечера, сын композитора Вячеслав Шаинский.

В концерте примут участие Лев Лещенко, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Дарья Антонюк, Niletto и другие популярные артисты. "Концерт делается бисерно, на совесть, у нас будет очень красивая декорация, нашими партнерами является киностудия "Союзмультфильм", они дали нам возможность использовать персонажей и кадры из мультфильмов, музыку к которым написал Владимир Шаинский", - рассказал режиссер концерта Андрей Удалов.

Владимир Шаинский приобрел известность как автор музыки к мультфильмам ("Облака, белогривые лошадки", "Песня Мамонтенка"), а также большого количества композиций для взрослой аудитории ("Не плачь, девчонка", "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду"). Его песня "Мы начинаем КВН", прозвучавшая в ноябре 1986 года на игре Клуба веселых и находчивых, стала гимном Клуба.

Композитор скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.