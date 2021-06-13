Учреждения культуры Москвы усиливают антиковидные меры из-за роста заболеваемости

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральные учреждения культуры, работающие в Москве, усиливают меры эпидемической безопасности в связи с новыми указаниями городских властей и Министерства культуры РФ. Об этом ТАСС сообщили представители учреждений.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 по 19 июня включительно в столице устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Министерство культуры РФ в соответствии с решением столичных властей указало подведомственным учреждениям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, в том числе старше 65 лет, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений.

Директор Государственного театра наций Мария Ревякина рассказала, что 13 по 20 июня театр продолжит давать спектакли, но из сотрудников будут приходить лишь те, кто непосредственно работает с конкретными постановками. Таким образом, театр соблюдает требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, пояснила Ревякина. "Мы уже сталкивались с этим, знаем, как работать", - сказала она.

Пресс-атташе Государственного академического Большого театра Катерина Новикова сообщила, что ГАБТ будет соблюдать все требования учредителя. "Большой театр изучает документы об усилении мер безопасности в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Москве. Будем соблюдать все указания города и Минкультуры РФ", - отметила она.

Как рассказала начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова, музей действует по отработанному механизму, который уже применялся в течение 2020 года. "Сотрудники старше 65 лет, которые могут выполнять свою работу удаленно, будут переведены. Часть тех, кого невозможно перевести на удаленный режим - кассиры и смотрители - отправляются в простой с сохранением заработной платы", - пояснила она.

Лемигова добавила, что Исторический музей сократит работу касс, и билеты на выставки можно будет приобрести только онлайн на сайте музея. "С 15 мая мы перешли на летний режим работы - каждый день до 21:00, этот график мы сохраняем", - подчеркнула она.

Работа кинотеатров

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") Алексей Васясин сообщил, что они продолжат работу в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором.

В сети "Каро" подчеркнули, что с момента открытия кинотеатров после локдауна, они строго соблюдают меры безопасности, призванные защитить гостей, и будут соблюдать их впредь. "Из нового - услугами наших кинобаров с 23 часов можно будет воспользоваться только в режиме доставки на дом", - добавили в пресс-службе.

В учреждениях культуры заверили, что сотрудники проводят контроль за соблюдением социальной дистанции, обязательным масочно-перчаточным режимом и ограничениями по заполняемости залов, а также проводится регулярная санитарная обработка поверхностей, в доступе имеются антисептики. Гостям выдают маски на входе и меряют температуру.