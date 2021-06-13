Биеннале христоцентричного искусства завершилась в Москве

МОСКВА. 13 июня. /ТАСС/. Церковь является не системой запретов, а источником вдохновения для творческих людей, заявил на закрытии первой биеннале христоцентричного искусства председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Биеннале христоцентричного искусства - выставка и конкурс произведений современных художников, в центре которых образ Иисуса Христа, - проходила с 14 марта на Черниговском патриаршем подворье в Москве. В ней участвовали 140 работ художников из России и стран зарубежья, в том числе Украины, Германии и США. Организаторами и партнерами мероприятия стали Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Фонд Конрада Аденауэра (Германия) и Московский патриархат.

По итогам конкурса жюри выбрало трех победителей. Гран-при получил один из ведущих современных российских иконописцев Александр Чашкин (Москва). Приз зрительских симпатий достался художнице Елене Феризбе (Санкт-Петербург). Лучшим молодым художником признана Ольга Шумова (Санкт-Петербург).

Церковь и современное искусство

Выступая перед участниками и организаторами биеннале, митрополит Иларион отметил, что эта выставка и конкурс демонстрируют, что церковь может быть источником вдохновения для человека. "Очень часто сейчас бытует такое представление о церкви, что церковь - это какая-то такая система запретов <…> Не многие люди представляют, что церковь может служить источником вдохновения, и что она может так раскрывать потенциал человека", - сказал Иларион.

Он также добавил, что бесполезно искать "технический секрет" создания произведения, способного довести "до мурашек по коже". "Вы не найдете ни одной возможности обеспечить техническими способами такой эффект. Ни при помощи какой-то специальной нотной грамоты, ни при помощи какого-то специального исполнения. Когда человек что-то делает от души и от сердца, это передается потом слушателям или зрителям. Вот тогда возникает это таинственное соприкосновение между творцом и теми, кто соприкасается с его плодами его творчества", - подчеркнул Иларион.

По словам искусствоведа и специалиста по современной иконописи Ирины Языковой, биеннале не только позволила многим художникам реализовать свои идеи и получить на них отклик зрителей и профессионалов, но и показала, что "религиозное искусство может быть устремлено в будущее".