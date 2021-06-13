Пушкинский музей откроет новое здание выставкой Дэвида Хокни в 2023 году

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина откроет новое здание строящегося музейного квартала масштабной выставкой английского художника, графика и фотографа Дэвида Хокни. Экспозицию, которая займет три этажа, планируют открыть осенью 2023 года, сообщила директор музея Марина Лошак в воскресенье.

"Это будет первый проект в новом выставочном пространстве, которое, я надеюсь, мы завершим в мае или чуть раньше весной 2023 года. <...> Рассчитываем, что осенью 2023 года сможем открыть там первую выставку. И решили начать с художника Дэвида Хокни, поскольку это замечательный мастер, который демонстрирует, как художник, умеющий традиционно работать с искусством, замечательно чувствует себя с новыми инструментами", - сказала она в рамках "Арт-диалогов" с продюсером Алексеем Боковым на арт-кластере "Таврида".

Директор подчеркнула, что планируется сделать большую выставку на три этажа нового выставочного пространства. "Мы уже работаем со студией Хокни, с музеями и частными коллекциями", - добавила она.

81-летний Дэвид Хокни, длительное время проживавший в США, считается одним из самых любимых британских художников, известных своими йоркширскими пейзажами и картинами калифорнийской жизни. Он один из самых узнаваемых представителей поп-арта 1960-х годов. В 1990 году живописец отказался от предложенного ему рыцарского титула. В 2012 году стал кавалером ордена Заслуг, награждение которым является личной прерогативой британского монарха.

О новом музейном квартале

Лошак также рассказала, что после завершения строительных работ в новом здании потребуется полгода на проверку его технических параметров. "Одновременно откроются и выставочное пространство, и депозитарий, и реставрационное пространство. Но депозитарий в 2023 году еще не будет доступен для посетителей, поскольку будет идти большая работа по транспортировке вещей из главного здания", - добавила она.

Директор музея поделилась, что в конце 2023 года планируется закрыть на реконструкцию главное здание Пушкинского музея. "Постепенно вещи оттуда будут стекаться в депозитарий. Большая часть коллекции будет постоянно экспонироваться, а хрупкие предметы, в основном это работы на бумаге и на ткани, - будем представлять на временных выставках", - отметила Лошак.

Она пояснила, что главное здание, которое в будущем году отмечает 110 лет, никогда не закрывалось на реконструкцию, даже во время Великой Отечественной войны. По словам Лошак, часть крупных экспонатов, в том числе статуя Давида, не будут вывезены из музея на время реконструкции, но будут закрыты от ремонтных работ.