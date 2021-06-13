Мацуев исполнил на фестивале в Казани третий концерт Рахманинова

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев исполнил концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор Сергея Рахманинова на юбилейном X Международном фестивале "Белая сирень", который проходит в Казани ежегодно в честь российского композитора, передает корреспондент ТАСС.

Мацуев исполнил сольную партию на фортепиано под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.

Во втором отделении со сцены прозвучала музыка балета "Весна священная" Игоря Стравинского. "Сегодня ровно 10 лет, как мы в нашей новейшей истории сыграли эту партитуру. Я очень рад, что она у нас в репертуаре, мы будем записывать ее под лейблом Татарстана, чтобы весь мир услышал ее", - сообщил после концерта Сладковский.

После продолжительных аплодисментов публики Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнил на бис "Танец семи покрывал" из оперы "Саломея" Рихарда Штрауса.

Международный Фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года. Выбор города обусловлен несколькими факторами. Один из них - дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем Казани. Также фамилия Рахманинова восходит к древне-татарскому роду, пояснили ТАСС организаторы фестиваля. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыканту именно белую сирень.

За организацию фестиваля и внимание к наследию великого русского композитора Александр Сладковский в 2019 году удостоен Международной премии имени Сергея Рахманинова в номинации "Специальный проект во имя Рахманинова".