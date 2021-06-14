Фестивальный парк откроется под Ярославлем к 200-летию со дня рождения Некрасова

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Фестивальный парк откроется в литературно-мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасова "Карабиха" в Ярославской области в июле к 200-летию со дня рождения поэта. Об этом ТАСС в понедельник сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В этом году на благотворительные средства в музее-заповеднике "Карабиха" построен фестивальный парк, который откроется в рамках торжеств. Это современная площадка для проведения областных мероприятий с обустроенной сценой и крытой зрительской зоной на 380 мест", - сказал Миронов.

По словам губернатора, 3 июля в регионе пройдет Всероссийский Некрасовский праздник поэзии, на мероприятие приглашены поэты, артисты, исследователи, общественные деятели. Одним из гостей праздника станет детский писатель Андрей Усачев. Также в регионе пройдет Международный научный конгресс "Некрасов в XXI веке".

"Поэзия Некрасова и его духовное наследие помогают представителям разных поколений, социальных и этнических групп осознать себя частью единого культурного пространства ярославской земли и России в целом", - добавил Миронов.

Николай Некрасов родился на территории современной Украины. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.

Региональный организационный комитет по подготовке к празднованию 200-летия с рождения Некрасова был создан в Ярославской области в 2017 году. Указом президента РФ празднование 200-летия со дня рождения поэта будет отмечаться в 2021 году на государственном уровне.