Аргентинская виолончелистка Соль Габетта выступит на Нобелевском концерте 2021 года

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Аргентинская виолончелистка Соль Габетта станет солисткой Нобелевского концерта 8 декабря этого года. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе Нобелевского фонда.

Габетта, которая имеет французские и русские корни, регулярно выступает с ведущими мировыми оркестрами и дирижерами, в том числе в России, она была удостоена ряда наград. Это будет ее первый концерт с Королевским стокгольмским филармоническим оркестром в столичной филармонии.

Нобелевский концерт - ежегодное событие, которое является частью официальной программы Нобелевской недели, посвященной лауреатам самой престижной научной премии мира. Он организован Нобелевским фондом в сотрудничестве с филармонией Стокгольма.

Имена лауреатов Нобелевских премий 2021 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 4-11 октября. Чествование обладателей награды пройдет в начале декабря, золотые медали и дипломы им будут вручены 10 декабря.