Театр им. Вахтангова открыл гастроли в Омске спектаклем "Ромул Великий"

ОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова, которому в этом году исполнилось сто лет, открыл постановкой Уланбека Баялиева "Ромул Великий" гастроли в Омске, в государственном академическом театре драмы, с которым вахтанговцев со времен Великой Отечественной войны связывают особые отношения.

"За эти 100 лет были два года, <…> когда театр Вахтангова с 1941 по 1943 был в Омске. <…> Дружба двух театров длится почти 80 лет. За эти годы были разные главные режиссеры, сменялись артисты, но неизменными остаются талант, величайшее мастерство, и спектакли, которые всегда ждут омские зрители", - обратилась после спектакля к зрителям и труппе театра заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова.

На гастролях в Омске московский театр покажет семь постановок из репертуара разных сцен. "Причем пять из них поехали на гастроли впервые, и Омск традиционно один из первых принимает вахтанговские премьеры. Это спектакли "Ромул Великий", "Люся. Признание в любви", "Танго между строк", "Бовари" и "Бег". Также театр им. Вахтангова покажет постановки "Евгений Онегин" и "Сергеев и городок", - рассказали ТАСС в пресс-службе Омского театра драмы.

В октябре 1941 году театр им. Вахтангова был эвакуирован в Омск, где работал на сцене театра драмы почти два года. Постановки обоих театров чередовались, репетиции труппам зачастую приходилось проводить по ночам.

Позднее театры еще теснее связал знаменитый артист, уроженец Омской области Михаил Ульянов. В годы эвакуации московского театра он обучался театральному искусству в Омской драме. После войны Ульянов закончил театральное училище им. Щукина и получил приглашение в вахтанговский театр, где и проработал всю жизнь, став со временем его художественным руководителем.

В Омском театре драмы отметили, что у московского и омского театров есть традиция обменных гастролей, которая сохраняется и по сей день. Последний раз театральные коллективы обменивались визитами в 2018 году. В ноябре этого года, в рамках празднования столетия театра им. Вахтангова, Омский академический театр драмы снова покажет несколько своих постановок в Москве.