"Ленфильм" открыл ретроспективу кинопроизведений Александра Сокурова к 70-летию режиссера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ретроспектива кинокартин Александра Сокурова открылась на петербургской студии "Ленфильм" в день 70-летия режиссера - в понедельник зрителям показали "Одинокий голос человека". Кульминацией события станет показ всех фильмов тетралогии власти одним сеансом.

Ретроспектива охватит период с 1978 года по настоящее время. "Мы постарались представить максимум из возможного и доступного на цифровых копиях. К сожалению, некоторые картины показывать нельзя - например "Дни затмения" - цифровая реставрация этого фильма будет готова только осенью. Главным же отличием будет, как мне кажется, завершающий ретроспективу показ всей тетралогии власти одним сеансом", - рассказал ТАСС один из кураторов ретроспективы, руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильм" Константин Шавловский.

Вечером в понедельник "Одинокий голос человека" (1978-1987) представил зрителям поэт, переводчик, редактор журнала "Новое литературное обозрение" Александр Скидан. Фильм демонстрировался в отреставрированной режиссерской редакции.

21 июня на "Ленфильме" покажут "Альтовую сонату" (1981) о композиторе Дмитрии Шостаковиче, 28 июня - посвященную памяти Андрея Тарковского документальную ленту "Московская элегия" (1988), 5 июля - "И ничего больше" (1988) об антигитлеровской коалиции. 12 июля зрители смогут увидеть фильм "Спаси и сохрани" (1989), основанном на сюжете романа "Госпожа Бовари".

14 июля сам Сокуров представит документальные фильмы "Восточная элегия" (1996) и "Элегия из России" (1992). Показ состоится на открытии выставки "Одинокий голос человека", посвященной юбилею мастера. Она откроется в пространстве культурно-выставочного центра киностудии. Также в программе ретроспективы - показы фильмов "Тихие страницы" (1993), "Духовные голоса" (1995), "Мать и сын" (2001), "Отец и сын" (2003) и "Смиренная жизнь" (1997).

29 августа на закрытии выставки, посвященной режиссеру, "впервые в истории все фильмы тетралогии власти - "Молох", "Телец", "Солнце" и "Фауст" - будут показаны одним сеансом", отметили на "Ленфильме". При этом "Молох" и "Телец" будут демонстрироваться в отреставрированной версии, проведенной киностудией совместно с Госфильмофондом России в этом году.