Фонд культурных инициатив объявит прием заявок по восьми направлениям

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив объявит во вторник старт заявочной кампании на участие в конкурсе на предоставление грантов, которая продлится до 30 июля. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.

"Мы запускаем сайт фонда культурных инициатив. На этом сайте можно будет прочитать главный документ положения о конкурсе. Начало приема заявок 15 июня. <…> Основной целью деятельности Президентского фонда культурных инициатив является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных, творческих индустрий", - сказал он накануне на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Культура".

По его словам, фонд принимает заявки по восьми тематическим направлениям, которые направлены на популяризацию национальных и культурных ценностей. Среди них - "Великое русское слово", "Культурный код", "Нация созидателей", "Я горжусь", "Молодые лидеры", "Место силы", "История страны. Вехи", "Многонациональный народ".

Участие в конкурсе смогут принять организации, в том числе коммерческие, за исключением государственных учреждений, государственных компаний и политических партий, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры.

Проекты можно будет заявить по нескольким типам направлений. Они должны относиться к академическому искусству или креативным индустриям - литературе, издательскому делу, дизайну, музыке, архитектуре, урбанистике, мультимедийным технологиям, кино и театру. Можно подать заявку на межотраслевые, сетевые и кросскультурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры и стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.

После завершения приема заявок 30 июля пройдет экспертиза и определение рейтингов. Итоги конкурса будут подведены на заседании координационного комитета не позднее 15 сентября. Победители смогут воплощать свои проекты на протяжении нескольких лет. Предусмотрена компенсация понесенных затрат, если реализация выигравшего проекта начнется на этапе приема заявок.

О создании фонда

Президент Владимир Путин 21 апреля в послании к Федеральному собранию заявил, что в РФ будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.

Указом также утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента. Его возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в состав комитета вошли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Общественной палаты РФ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).