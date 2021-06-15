Московский театр оперетты поставил "Королеву чардаша" Имре Кальмана

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр оперетты представляет новую постановку оперетты Имре Кальмана "Королева чардаша". Премьерные показы спектакля состоятся 15 и 16 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Либретто было написано Иштваном Беккеффи и Деже Келлером, русский перевод осуществили Юрий Шишмонин, Владимир Михайлов и Дмитрий Толмачев. В постановочную группу вошли режиссер и балетмейстер Валерий Архипов, известный зрителям по спектаклям "Любовь и голуби" и "Доходное место"; музыкальный руководитель и дирижер (главный дирижер театра) Константин Хватынец; художник Вячеслав Окунев, работавший над спектаклями "Монте-Кристо", "Граф Орлов", "Анна Каренина", "Джейн Эйр", "Цыганский барон" и "Ромео vs Джульетта ХХ лет спустя", - перечислила представитель пресс-службы.

Она отметила, что "за свою долгую сценическую жизнь "Королева чардаша", сочиненная венгерским композитором Имре Кальманом в 1915 году, претерпела множество редакций". "Не раз меняла имя - к примеру, в России оперетта наиболее часто называется "Сильва", - уточнила собеседница агентства. "Но неизменной оставалась великолепная, не утратившая актуальности звучания музыка Имре Кальмана, - продолжила она. - Арии и дуэты "Хейя", "Помнишь ли ты...", "Без женщин жить нельзя на свете", "Красотки кабаре" и сегодня исполняются на лучших сценах мира".

О новом спектакле

Своим мнением о новом спектакле поделился музыкальный руководитель и дирижер Константин Хватынец. "В музыке "Королевы чардаша" Имре Кальман раскрывает мир ярких эмоций, захватывающих чувств, "нарядность" и легкость, которые свойственны неовенской оперетте. Не зря его называли "главным пуччинизатором оперетты", - заявил маэстро. "В музыке Кальмана сочетаются национально-самобытный венгерский характер, глубокое постижение интонационной природы народного искусства и виртуозное претворение разнообразных музыкальных форм", - считает дирижер.

В свою очередь режиссер-постановщик и балетмейстер Валерий Архипов обратил внимание на содержательную сторону спектакля. "История любви певицы Сильвы Вареску и князя Эдвина фон Вайлерсхейма могла случиться и сегодня, а вопрос: "Способна ли любовь преодолеть обман, давление семьи и социальное неравенство?" - звучит актуально и злободневно", - уверен режиссер.

"Моя задача - уйти от стереотипов и, не меняя текст, сюжет, время и место действия, по-новому прочитать классическое произведение. Нужно, чтобы зрители увидели в этой оперетте не просто развлечение, не только набор остроумных реплик и комических трюков. Меня интересует яркость чувств и переживаний героев. Я хотел увидеть в трогательном, лиричном и веселом сюжете человечность, воплощение мечты о любви и верности", - сформулировал свою концепцию режиссер.

О визуальном образе спектакля рассказал художник-постановщик Вячеслав Окунев. По его словам, действие "Королевы чардаша" происходит в Европе начала ХХ века, во время расцвета стиля модерн. "Пространство нашего спектакля появилось под впечатлением от архитектуры Вены и Будапешта с их очаровательными оранжереями, бальными залами и садами. Мне хотелось воссоздать на сцене атмосферу этих столиц оперетты, для которых писал свою музыку Имре Кальман", - отметил сценограф.

"Постановочная группа создает стильный, яркий спектакль, в котором классические театральные декорации сочетаются с современными сценографическими технологиями. Пространство трансформируется благодаря мобильным декорациям и мультимедийному занавесу, а первое появление Сильвы - уникальный трюк: героиня в прямом смысле спускается с небес!", - констатировала представитель пресс-службы.

Она добавила, что в "Королеве чардаша" заняты звезды театра, а также молодые артисты, для которых спектакль станет дебютным.