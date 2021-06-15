Кинокомпозиторы из восьми стран соберутся в творческой лаборатории в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Авторы киномузыки из России, Бельгии, Греции, Испании, Китая, Сербии, США и Финляндии с 19 по 24 июля встретятся в Москве в рамках творческой лаборатории Next Generation Composers Lab (NGC Lab) под руководством профессионалом индустрии. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС основатель проекта, композитор, саунд-дизайнер Николай Скачков.

"Next Generation Composers Lab - это первая международная творческая лаборатория кинокомпозиторов в России, которая пройдет в Москве с 19 по 24 июля. Программа разработана для композиторов, которые хотят улучшить свои знания и навыки написания музыки к фильмам, а также получить опыт написания партитур для симфонического оркестра", - объявил Скачков, уточнив, что занятия будут проходить в офлайн-режиме.

Для участия отобраны 16 композиторов, восемь из них - россияне. "Всего заявки были поданы более чем из 25 стран мира. На мой взгляд, это успех для первого проведения лаборатории", - заметил ее основатель.

Под руководством профессионалом киноиндустрии участникам лаборатории предстоит освоить создание оригинального саундтрека к фильму, внимание будет уделено как творческим, так и техническим вопросам. Главным наставников NGC Lab станет номинант премий BAFTA, "Грэмми", "Золотой глобус", автор музыки более чем к 110 фильмов и видеоигр Гарри Грегсон-Уильямс, который проведет индивидуальные сессии со слушателями проекта. "Такие талантливейшие люди, высочайшие профессионалы, как Гарри Грегсон-Уильямс, для наших начинающих кинокомпозиторов будут иметь невероятный авторитет", - отметил руководитель Ассоциации киномузыки Российского музыкального союза Иван Бурляев.

"Каждый участник лаборатории получит возможность создать оригинальную трехминутную композицию для выбранного фильма и записать ее с большим составом оркестра на "Мосфильме". Оркестр будет состоять из 54 музыкантов - такого большого состава в принципе нет нигде в мире в подобных лабораториях", - подчеркнул Скачков.

Организатором NGC Lab выступает Российский музыкальный союз при поддержке Союза композиторов РФ и Московской школы кино. Мероприятия лаборатории примут Московская школа кино, кинотеатр "Октябрь", "Мосфильм" и Московский международный Дом музыки, где 21 июля даст свой первый российский концерт Гарри Грегсон-Уильямс.

Конкурс

В рамках лаборатории также пройдет конкурс кинокомпозиторов NGC Competition. Для участия в нем надо было написать оригинальную музыку, продолжительностью не более 5 минут, которая могла бы стать главной темой фильма.

"Мы получили огромное количество заявок - в разы больше, чем на лабораторию. География конкурса насчитывает 36 стран. Отобрано 15 финалистов, и победитель будет объявлен 1 июля", - сообщил Скачков.

Призовой фонд включает исполнение сочинения победителя на концерте в Доме музыки 21 июля, запись и призы партнеров.