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Пандемия COVID-19

Фестиваль "Усадьба Jazz" вновь перенесли на год из-за пандемии

Билеты, купленные гостями в 2020 году, останутся действительны на 2022 год, отметили организаторы смотра

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Усадьба Jazz" не состоится в 2021 году из-за пандемии. Он перенесен на 2022 год, сообщили организаторы смотра на странице в Facebook.

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Фестиваль в подмосковной усадьбе Архангельское был перенесен еще с весны 2020 года также по причине пандемии.

"Мы проанализировали сложившуюся ситуацию в нашей индустрии в связи с пандемией и объявляем о переносе фестиваля на 2022 год", - говорится в публикации.

Организаторы уточнили, что рассматривали разные сценарии проведения смотра. "Но ряд независящих от нас обстоятельств, таких как финансовые последствия пандемии, как ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве и Московской области, нежелание спонсоров и партнеров рисковать в нестабильной эпидемиологической обстановке, невозможность привезти иностранных звезд и сделать фестиваль в привычной для зрителя концепции, не позволили запустить подготовку фестиваля в этом году", - пояснили они.

Билеты, купленные на фестиваль 2020 года, останутся действительны на 2022 год.

Международный фестиваль "Усадьба Jazz" - крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике. Фестиваль проходит ежегодно с 2004 года. В этом году он должен был пройти в 17-й раз.

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